ヨルシカが、約3年ぶりとなるフルアルバム『二人称』を2026年3月4日にデジタルリリースすることを発表した。アルバム『二人称』は、来年2月26日に講談社より発売するn-bunaが原案・執筆を担当する“書簡型小説”『二人称』を音楽で表現した作品。アルバムには「太陽」「晴る」「忘れてください」「修羅」「火星人」「ルバート」「アポリア」「へび」「月光浴」の既発曲に加えて、リレコーデイングした「ヒッチコック」に新曲12曲を