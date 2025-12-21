楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した則本昂大投手（３５）が、移籍先として“メジャー優先”を改めて明言した。２１日に仙台市内で行われた、今季限りで引退した岡島豪郎アンバサダー（３６）が主催した岡島体育祭に参加。「僕のところにオファーが来ているわけではないんで、もうちょい時間はかかるかな」と具体的な進展はないとしながら、「向こう（海外）でやれたらと思って動いてる。向こう第一でって感じで