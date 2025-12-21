muqueが、2026年3月より＜muque LIVE TOUR 2026＞を開催することを発表した。11月から4都市で開催した自主企画＜muque presents “PLAYPARK4”＞を様々なアーティストと共に駆け抜けたmuque。次なるツアーは、これまで訪れたことのない都市のライブハウスから、5箇所に渡るZeppまで、計14箇所を巡る全国ツアーとなっている。チケットはFC先行が開始している。＜muque LIVE TOUR 2026＞3/3(火) 石川・⾦沢EIGHT HALL開場18:15