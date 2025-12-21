県内はきょう、午後から雨が降り、気温も午前中と比べて冷え込んできています。あすは1月下旬並みの寒さとなる見込みです。寒冷前線や湿った空気の影響で、県内は断続的に雨が降っています。気温は、午前中に20度を超えたところもありましたが、午後から次第に下がり、午後5時時点の気温は富山市で10.3度、高岡市伏木で9.5度となっています。気温は、今夜からあすにかけてさらに下がり、あすの最高気温は6度と1月下旬並みの寒さに