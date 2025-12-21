■バドミントンワールドツアーファイナルズ2025（日本時間21日、中国・杭州）9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）41競技、460種目が実施、53競技会場32年ぶりの日本開催今季の成績上位者のみが出場できるワールドツアーファイナルズ。女子ダブルス決勝では、日本勢で唯一決勝に残った世界ランキング5位の福島由紀（32、岐阜Bluviv）、松本麻佑（30、ほねごり相模原）の“フクマツ”ペアが同7位の韓国ペアにストレート負け