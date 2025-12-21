漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系敗者復活後3：00／決勝後6：30）について、最後の1枠をかけて行われる『敗者復活戦』（後3：00）が21日、都内で行われた。Aブロックは20世紀、Bブロックはカナメストーン、Cブロックはミキが勝ち上がる中、カナメストーンが決勝に勝ち上がった。最終決戦ではカナメストーンが3票、ミキが2票の大激戦となった。【写真たくさん】随時更新！『M-1』敗者復活の