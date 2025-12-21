俳優の寺田心（17）が、21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。自身の心身の変化に悩んだことを明かした。天才子役として注目された寺田の成長を深堀する後編。明石家さんま（70）、マツコ・デラックスとトークを展開した。寺田は中学に入り反抗期になったという。さんまは「まあ、人の通る道らしいけどな」、マツコも「でも、よかった逆に安心した。反抗期ってあった方がいいんだってよ」と話した。寺田は