瀬戸内海でカキの大量死が明らかになって以来、「料理が提供されていないのでは」と客が減少する風評被害が起きている備前市の飲食店に岡山県の伊原木知事が視察に訪れました。 【写真を見る】「カキの大量死」発覚で客数が激減している飲食店「比較的被害が少ない一年ものなど使用して提供」カキオコを伊原木岡山県知事が視察【岡山・備前市】 伊原木知事の視察は備前市の長崎市長から「現状を聞き取ってほしい」と提案され実現