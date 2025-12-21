グランドニッコー東京 台場は、「あまおうアフタヌーンティーセット 〜赤い宝石〜」を2026年1月1日から2月28日まで提供する。スイーツは、あまおうのヴェリーヌフレーズ、タルトフレーズ、ムースフレーズ、あまおうレアチーズ、あまおうシュークリーム、ピスタチオムースとあまおうのゼリーを重ねたフレジェ、あまおうゼリー、ルビーチョコレートの生チョコレート。セイボリーは、いちご風味のバンズとアボカドクリーム生ハム包み