イタリア出身の25歳。これまで横浜FC、YS横浜、長野、鹿児島を渡り歩き、2024年から松本に所属する大内一生が、広島に完全移籍。12月21日に発表された。「松本山雅に関わる全ての皆様 今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました」2025シーズンはリーグ戦で38試合に出場した守護神は、松本の公式サイトでまず感謝を伝え、「このたび、サンフレッチェ広島に移籍することになりました」と報告。松本での日々を振り返った