２２日は１年で最も昼が短い「冬至」です。兵庫県の姫路セントラルパークでは、カピバラが「ゆず湯」で体を温めました。ゆずが浮かんだお風呂に気持ちよさそうにつかっているのは、カピバラです。冬至が近づくなか、姫路セントラルパークでは、カピバラにゆず湯がプレゼントされました。南米が生息地で、寒さが苦手だというカピバラ。ゆずの香りをかぐようなしぐさも見せながら、ゆず湯を満喫していました。（訪れた人）