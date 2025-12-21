全国から集まった小・中学生が自作したロボットの技術などを競う大会が、和歌山県御坊市で開かれました。ロボットを操作し散りばめられたパーツを組み合わせて一枚のイラストを完成させていきます。２１日に御坊市で開かれた「きのくにロボットフェスティバル」。ロボット製作とその技術の発展を目指して、毎年１２月に行われていて、今年で１８回目です。会場では、全国から集まった小・中学生が創意工夫を凝らしたロボッ