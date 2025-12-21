１２月２２日（月）の近畿地方は、寒さが戻るでしょう。二十四節気の「冬至」で暦通り、１日を通して冬らしい寒さになりそうです。近畿地方は西から張り出す高気圧にゆるやかに覆われるでしょう。このため、天気は回復に向かいますが、午前中は日本海側を中心に寒気の影響を受ける見込みです。そのため、北部では午前中は雨の降る所がありますが、午後は雨はやみ、夜には晴れ間の出る所がありそうです。中部と南部では午前中