国政選挙での惨敗が続く“大阪自民”。１２月２１日（日）の府連大会で、今年８月から会長代行を務めていた松川るい参院議員（５４）が、正式に会長に就任しました。今年７月の参院選で、自民党は大阪選挙区で公認候補が落選。１９９８年の参院選以来、２７年ぶりに大阪選挙区で議席獲得を逃しました。去年１０月の衆院選でも小選挙区での当選者がゼロ。比例復活当選が１人にとどまるなど、“大阪自民”は国政選挙での惨敗が