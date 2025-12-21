バドミントンのワールドツアー（WT）ファイナルは21日、中国の杭州で各種目の決勝が行われ、女子ダブルスの福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組はペク・ハナ、李昭希組（韓国）に0―2でストレート負けし、準優勝だった。福島、松本組は日本勢で唯一進んだ決勝で、第1ゲームは17―21、第2ゲームは11―21で落とした。大会は今季のWTで各種目の年間上位8人、8組により争われた。（共同）