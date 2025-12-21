寒さが本格的になり、心もゆらぎやすくなる今の時期。イライラしがちになったり、更年期の症状に悩まされたりで、自分をいたわる方法を模索している人もいるのでは。この記事のすべての写真を見る「心を整えるために、心の内を紙に書き出す“書く瞑想”がおすすめです。欧米では“ジャーナリング”と呼ばれ、ポピュラーで非常に優れた心のケア方法として親しまれています」書いて吐き出し自分の内側の毒素を出すそう話すのは、