漫才ナンバー１決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」決勝が２１日夜に行われる。ネットは笑い飯・哲夫が審査員を務めることに「ドキドキ審査員の哲夫さんが気になる」「哲夫ちゃんと審査するんかなｗ」「哲夫が今日のＭ-１の審査で爆弾コメントばっかしだしたらおもろいな」「哲夫の立ち回りが一番気になるの草」「哲夫今日のＭ-１どうすんだろｗ」と注目を集めている。哲夫は、霜降り明星・粗品とバトル中。発端は２