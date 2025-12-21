レスリング女子５０キロ級で五輪２大会連続メダルの須崎優衣（２６＝キッツ）が、復活優勝を果たした。全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）最終日（２１日、東京・駒沢体育館）、須崎は５０キロ級決勝で今年のＵ２３世界選手権覇者の森川晴凪（至学館大）と対戦し、３―０で勝利した。試合後は「もっと（準決勝までの）昨日みたいにリラックスして、自分のやってきたことを出し切れたらよかったが、この決勝戦