夜中にふと目が覚めてしまった――そんなときはどうすればいいか。睡眠専門医の渥美正彦氏は「15?20分たっても眠れないなら、いったん布団から出たほうがい。そのままゴロゴロしていると、脳が『ここは眠る場所ではない』と覚えてしまう」という