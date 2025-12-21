元タレントの田代まさしさんが、２１日までに自身のＳＮＳを更新。「薬物の尿検査」の結果を報告した。インスタグラムで「皆様にご報告です！昨日は香川県の三光病院主催で毎年開催されている一泊二日でホテル貸し切りという大きな規模のアディクションアカデミーに参加させていただきました。」と会場でのショットをアップ。マイクを握り、話す様子も披露し、「講演の中で、会場、院長立会のもと、薬物の尿検査をしていただ