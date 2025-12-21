漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われる。今回は史上最多となる１万１５２１組がエントリー。午後３時開始の敗者復活戦では、準決勝で敗れた２１組がＡ、Ｂ、Ｃの３ブロックに分かれてブロック戦を展開した。今夜も星が綺麗、大王、生姜猫、ドーナツ・ピーナツ、滝音、黒帯、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲の７組が競ったＣブロックで、結成１３年目、