１２月２１日の中京１２Ｒ・尾張特別（３歳上２勝クラス、芝１４００メートル＝１８頭立て）で菅原明良騎手＝美浦・フリー＝がリチャードバローズで勝利し、ＪＲＡ通算４００勝を達成。１０Ｒから３連勝、通算５１００戦目で節目の記録に到達した。現役では４３人目。同騎手は１９年３月２日に高木登厩舎所属でデビュー。同年４月２０日の福島６ＲのタイキダイヤモンドでＪＲＡ初勝利をマークした。重賞は２４年宝塚記念を含む