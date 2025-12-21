安城市歴史博物館で、石川・福井・岐阜の3県にまたがる白山を神体とした「白山信仰」についての特別展が開かれています。安城市内にも、江戸時代に「三河三白山」と呼ばれた白山信仰の神社が3つあり、会場では徳川家康や今川義元との深い関わりを示す資料などおよそ140点から、その由緒を学ぶことができます。3つの掛け軸を使った雄大な作品は、霊峰「白山」とその山道を取り巻く景観がおごそかに描かれています。特別展