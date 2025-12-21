ソフトバンクからドラフト会議で1位指名された米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が21日、盛岡市で行われたイベントにサプライズで登場した。ドラフト指名後、初の公の場となった地元岩手で、集まった約800人をどよめかせた。「スポーツと未来」と題し、特別講演を行った元巨人監督の高橋由伸さんに「選手の時、もっとこうすれば良かったことは？」と質問。高橋さんから「世界にいろいろな目を向けていたら違った人生もあ