あすの天気です。日本海側は午前中を中心に雨や雪の降るところがありますが、午後は回復に向かうでしょう。太平洋側は晴れ間の出るところが多く、空気の乾燥が進みそうです。関東は朝まで雨の降るところもありますが、午後は日差しが届くでしょう。また、全国的に北寄りの風が強く吹くため注意が必要です。朝の気温は全国的にけさより低く、青森で0℃など、大幅に低くなるところもあるでしょう。日中もきょうより低く、仙台や金沢