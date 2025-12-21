°ËÆ£ºî¤Î»÷´é³¨¤È¡Ö´°Á´¤Ë°ìÃ×¡×¡ÖSKE48¡×¥Á¡¼¥àS¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö(¤¢¤¤¤«¤ï¡¦¤Û¤Î¤«¡¢22)¤¬X¤Ç?¤¹¤Ã¤Ô¤ó?¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤ËSKE48¤Î°ËÆ£Æú¡¹Èþ(¤³¤³¤ß¡¢17)¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¤ò¡ÖÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦?¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Íâ20Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·ÁêÀî¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë²¶¤Ç¥¢¥Ä¤¤¡×¤ÈÈýÌÓ¤Î¤Ê¤¤¾×·â¤Î?¤¹¤Ã¤Ô¤ó?¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤ÎÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¤È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÁêÀî¤Î?·ã»÷?¤Ö¤ê¤È¡¢Áê