GTVニュース 高速道路各社が年末年始の渋滞予測を発表し、ピークは上り、下りとも来年１月２日の見込みです。 ネクスコ東日本などによりますと、今月２６日から来年１月１０日までの１０日間の年末年始の高速道路は、渋滞のピークが上り下りとも来年１月２日で、３日にかけて混雑する見通しです。 県内の渋滞は関越自動車道の上り線で１月２日の午後６時ごろ赤城インターチェンジ付近を先頭に最大