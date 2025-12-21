GTVニュース 高校生ランナーがたすきをつなぐ全国高校駅伝が京都市で開かれ、群馬代表で男子の農大二高は１１位、女子は共愛学園が２２位でした。 男子は７区間４２．１９５キロで争われ７年連続３４回目の出場となった農大二高は、４区の竹林大輝と６区の大竹実吹が共に区間４位の走りを見せましたが、２時間３分４６秒で１１位に終わりました。 一方、女子は５区間２１．０９７５キロで行われ、２年連続２回