GTVニュース 駅の利便性を高めようと、館林市にある東武伊勢崎線の茂林寺前駅に新たに改札などが整備され、２１日から利用が始まりました。 館林市と東武鉄道が東武伊勢崎線茂林寺前駅の利便性を高めようと駅の西口に新たに整備したのは、改札と駅前ロータリーです。さらに構内の歩道橋を活用して駅の東西をつなぐ自由通路も設けられました。 茂林寺前駅は、１日あたり約１４００人が利用しています。駅