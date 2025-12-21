GTVニュース ２１日朝、前橋市で住宅１棟を全焼する火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 火事があったのは、前橋市元総社町の堤堅志さん（７６）の家です。警察によりますと、２１日午前６時半すぎ、近くに住む男性から「家から煙が出ている」と１１０番通報がありました。消防が駆け付け、火は約６時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅１棟が全焼し焼け跡から１人の遺体が見つかりま