¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öhakanai¡×¤Î¤Þ¤æ¤¿¤æ¤Þ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥Ð¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤«¤éÌã¤Ã¤Æ¿´¤«¤é¤Ï´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¤ò¿ë¤ËÃå¤é¤ì¤Æ¿À¡×¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Çº£·î19Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë3Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¹ðÃÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤«ÎÐ¤Î¤â¤Î¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆÅ¹Æ¬¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢1¥É¥ê¥ó¥¯