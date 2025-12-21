『M-1グランプリ2025』ファイナリストのエバース（佐々木隆史、町田和樹）が、21日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜後1：59）に登場した。【動画】『M-1』決勝進出9組決定エバース、ヤーレンズ、真空ジェシカら進出『M-1』決勝当日の放送となった今回、エバース率いる東京ニュースター芸人徹底解剖SPと題し、エバース、カラタチ、家族チャーハンがゲスト出演。エバースは、今年5月の同番組に出演し、佐々木が