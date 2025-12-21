天草市の高校生が18日、授業で作った手作りのおもちゃを保育園児にプレゼントしました。おもちゃを贈ったのは県立天草工業高校土木科の3年生7人です。卒業を前に、地域貢献や交流につなげようと今年9月から木工の実習でつくりはじめました。7種類のおもちゃはすべて手作り。この日は高校生が保育園を訪れ、遊び方を教えながら一緒に楽しみました。■園児「楽しかった」■土木科3年吉岡奏志郎さん「楽しく遊んでくれていたので、