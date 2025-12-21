21日、熊本空港とJR肥後大津駅をつなぐ空港アクセス鉄道について 大津町で住民説明会が開かれました。 大津町で開かれた説明会には住民など約260人が参加し、空港アクセス鉄道のルートや構造が示されました。熊本県の担当者はJR熊本駅など熊本市中心部から熊本空港まで移動する場合、現在のリムジンバスに比べて 定時性が確保され、かかる時間も20分から40分ほど短縮されると説明しました。 一方、住民からは騒音などの懸