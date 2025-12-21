中国で日本関連のイベントが相次いで中止になっている中、クレヨンしんちゃんと不二家のペコちゃんの世界初のコラボイベントが上海で始まりました。人気キャラクターのコラボイベントは、上海市内にある日系のショッピングモールで20日から開催されました。高市首相の「台湾有事」を巡る国会答弁を巡り、中国では日本関連のイベントが次々と中止や延期に追い込まれている中での開催となりましたが、訪れた地元・上海市民の中には、