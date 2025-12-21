楽天から海外FA権を行使した則本昂大投手（35）が21日、仙台市内で行われた岡島体育祭のフィナーレでファンに惜別スピーチを行った。当初、予定にはなかったが、マイクの前に立ち「13年間イーグルスでプレーして…。楽しいこと辛いこと…」と切り出すと、涙ぐんだ。続けて「イーグルスでやれたこと本当に幸せなんだと思います。イーグルスではなくなる可能性が高いですけど、これからも則本昂大を応援していただけたら頑張れ