２１日午前２時２５分頃、栃木県大田原市の栃木銀行大田原支店石上出張所で、入り口のシャッターや現金自動預け払い機（ＡＴＭ）が壊されているのを、警報装置の作動を受けて駆けつけた警備員が発見した。現場には小型のショベルカーが止まっており、ＡＴＭが外に引きずり出されていたことから、大田原署はショベルカーでＡＴＭを破壊して現金を盗もうとした窃盗事件として捜査している。発表によると、現場はＪＲ野崎駅から約