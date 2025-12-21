横浜市栄区で20日夜、女性が男にバッグを奪われそうになる事件がありました。20日午後11時55分ごろ、横浜市栄区の路上で女性（55）が男にハンドバッグをひったくられそうになって引きずられ、けがをしました。男は女性の抵抗を受け何も取らずに逃走しました。目撃者によると、男は20〜30代という感じだったということです。周辺では20日同様の事件があり、警察は関連を調べています。