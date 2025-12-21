21日午後、愛知県豊明市の集合住宅で火事があり、住人とみられる3人が死傷しました。消防などによりますと、21日午後1時40分ごろ、豊明市阿野町の5階建て集合住宅で、「4階から爆発音がして黒煙が上昇している」などと通報が相次ぎました。消防車11台が出て、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、火元とみられる4階の一室が焼け、焼け跡から年齢と性別がわからない1人の遺体が見つかりました。また、5階にいた40代