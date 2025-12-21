メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊明市で、マンションの一室が燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 午後1時40分ごろ、豊明市阿野町の5階建てマンションから「黒煙が出ている」と、近くを通りかかった人から119番通報がありました。 消防車11台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められました。 火元と見られる4階の部屋から1人の遺体が見つかりました。 警察と消防によりますと、この部