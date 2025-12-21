アイドルグループ・ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29歳）が、12月20日に公開されたポッドキャスト番組「佐々木彩夏の0100」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。友人の結婚式に出席し、「本当、私の結婚式だった」と振り返った。ももいろクローバーZ・佐々木彩夏がこれまで番組の中で、友人の結婚式があり、スピーチをどんなものにするかリスナーのアドバイスなどを聞いていたが、先日無事結婚式に出席してきたと話す。佐