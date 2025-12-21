愛知県体育館でスポーツ教室が開かれ、愛知県一宮市出身の小田凱人選手がテニスの楽しさを子どもたちに伝えました。 【写真を見る】車いすテニス小田凱人選手(19) 愛知県体育館でスポーツ教室 刈谷市出身の近藤大生選手(43)と共に 地球温暖化対策も学ぶ 日本オリンピック委員会などが開いたスポーツ教室には、車いすテニスでパリパラリンピックの金メダリスト・小田凱人選手(19)と、全日本テニス選手権男子ダ