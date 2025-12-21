6月から8月にかけて、追加公演を含む全4公演から成る「2nd ONEMAN TOUR "NEBULA"」を堂々と完遂してみせたCLAN QUEEN。〈壮大な自分探し〉の旅を経て、3人は既に次のフェーズへ進み始めた。新しい幕開けを飾ったのが、11月、12月に東京と大阪で行われたCLAN QUEENの2MAN LIVE「MIRAGRAM」。この記事では、THE ORAL CIGARETTESを対バン相手として迎えた11月29日（土）のKT Zepp Yokohama公演の模様をレポートしていく。【画像】CLAN