■これまでのあらすじ保育園で再会した元カレから色目を使われ、美優は迷惑していた。そこで元カレの妻と手を組んで、事実を見てもらうことにした。そこで元カレの妻は離婚を告げて…。元カレの奥さんはすごい人でした。冷静に色々なことを素早く進めて、自分の意見をハッキリ言えて、私とは大違いです…。とはいえ、湊斗くんのことを考えると「離婚」という選択肢がいいのかは、まだ迷っているようでした。「夫婦って難しいわね」