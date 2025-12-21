冬の都大路を駆け抜ける全国高校駅伝が行われ、秋田からは女子が初出場の横手清陵、男子は秋田工業が出場しました。 午前に行われた女子のレースは都道府県代表と地区代表の合わせて５７校が出場しました。横手清陵は1時間12分58秒のタイムで４４位でした。男子の秋田工業は２年ぶり３０回目の出場です。秋田工業は２時間９分１４秒のタイムで参加５８校中４８位の成績でした。