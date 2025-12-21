宝塚歌劇団の元トップスターで女優の大地真央が２１日までに自身のＳＮＳを更新。１１歳年下の夫でインテリアデザイナーの森田恭通（やすみち）さんの誕生日を祝う夫婦ショットを公開した。大地はインスタグラムに「昨日１９日は夫の誕生日でした河豚の浜籐でお祝いこれからも元気にお仕事がんばってくださいと、乾杯」と記し、ふぐ料理で誕生日を祝う夫婦ショットをアップ。「うちに帰って４ニャンもパパおめでとうけ