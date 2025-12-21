政府が、都道府県域を超えて産業や観光の振興を目指す「広域リージョン連携」で取り組む事業を、新たに設けた「地域未来交付金」で財政支援することが21日、分かった。支援メニューを1月に公表する予定。広域リージョン連携は地方創生施策の一つで、県境を超えた産学官協力を促す狙い。自治体や経済団体など多様な主体が、農林水産物の輸出促進やスタートアップ（新興企業）支援、観光振興などに取り組む。既に北陸、中国な