陸上自衛隊の神町駐屯地できょう第20普通科連隊の創立70周年を祝う式典が行われました。約700人の隊員を擁する第20普通科連隊は、県内の防衛・警備・災害派遣などを担う部隊で、今年で連隊創立70年となります。 【写真を見る】第20普通科連隊の創立70周年記念行事（山形） 式典で南條衛連隊長が、ロシアのウクライナ侵攻などを例に、戦後もっとも厳しく複雑な安全保障環境に直面していると述べ、さらに自然災害にも対応していく