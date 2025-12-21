きょう未明、米沢市で住宅火災があり、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。現在、この家に住む男性と連絡がとれておらず、警察が身元の確認を進めています。 【写真を見る】米沢市の1人死亡の住宅火災住人の男性と連絡取れず（山形） 警察や消防によりますと、きょう午前5時30分ごろ、近隣住民から「住宅の小屋が燃えているようだ」などと消防に通報がありました。火が出たのは米沢市広幡町の塗装業、色摩耕さん（50）の小