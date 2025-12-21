プラモデル作りにおいて、パーツを切り離した後に残る「ランナー」。リサイクル回収なども行われていますが、多くのモデラーにとっては「捨てるもの」という認識でしょう。しかし、Xユーザー・しろまる460さんの手にかかれば、それが芸術作品へと変貌します。緑色のランナーからスッと伸びた茎、そこには鋭い棘（とげ）まで再現されており、先端には鮮やかな深紅の薔薇が花弁を広げています。驚くべきは、これが「ランナーを溶